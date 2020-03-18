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Распространение коронавируса нового типа

Захарова: находящимся за рубежом россиянам следует обращаться за помощью напрямую в МИД

Дипломат обратила внимание пользователей соцсетей на то, что министерство указало все средства связи

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Россияне, находящиеся за рубежом, должны сообщать информацию о ситуации с коронавирусом или обращаться за помощью напрямую в МИД РФ, а не распространять сведения в социальных сетях. Об этом заявила в среду официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

"В социальных сетях в интернете очень многие записывают ролики, отмечают друг друга и просят максимального распространения и максимальной огласки [о ситуации, в которой они оказались в связи с распространением коронавируса]", - сказала Захарова.

Дипломат обратила внимание пользователей соцсетей на то, что министерство указало все средства связи. "Это и телефоны стационарные, это в том числе и мессенджеры, которыми можно пользоваться в сети интернет для того, чтобы получать информацию напрямую. Ее нужно канализировать, ее нужно направлять в МИД в кризисный центр (Департамент Ситуационно-кризисный центр - прим. ТАСС), а не передавать друг другу. Это лишь удлинит и не сделает оперативной поступление этой информации в МИД или посольство", - подчеркнула Захарова.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. Во многих странах введены ограничительные меры в связи с этой ситуацией.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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