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Распространение коронавируса нового типа

Singapore Airlines приостанавливает прямые перелеты в Москву

Полеты приостановят с 23 марта по 1 мая

СИНГАПУР, 18 марта. /ТАСС/. Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines с 23 марта приостанавливает прямые рейсы в Москву. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении перевозчика.

"Перелеты по маршруту Сингапур - Москва - Стокгольм и обратно приостанавливаются", - отметили в компании. Это решение вступает в силу с 23 марта и продлится до 1 мая.

Представители авиаперевозчика также указали, что клиенты, которые приобрели билеты, могут бесплатно перенести даты полета.

Власти Сингапура 7 февраля повысили уровень опасности до отметки, предшествующей объявлению пандемии в стране. Между тем премьер-министр Ли Сянь Лун 12 марта заявил, что не планируется объявлять высший уровень угрозы. На сегодняшний день в республике зафиксировано 313 инфицированных вирусом, 114 человек выздоровели.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

Теги
СингапурРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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