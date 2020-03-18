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Предложения по изменениям в Конституции

ЦИК откроет на своем сайте рубрику "Полный бред" для борьбы с фейковыми новостями

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова выразила надежду, что информация в СМИ о проведении голосования будет отражаться адекватно

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в ближайшее время на сайте комиссии появится рубрика под названием "Полный бред", где будут публиковаться материалы с фейковой информацией о работе ЦИК и проведении общероссийского голосования по закону о поправке к конституции.

"В ближайшее время у нас заработает рубрика "Полный бред", мы не будем стесняться туда заносить всех, кто лжет и пытается создавать среди людей нервозность, дезинформировать их. В том числе и по вопросу, связанному с общероссийским голосованием", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК в среду.

По ее словам, целый ряд СМИ публикует информацию, что голосование назначено на 22 апреля, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса. "И забывают сказать о том, что оно может быть перенесено, если на то будут обстоятельства, которые будут свидетельствовать о том, что это будет для здоровья граждан опасно. Умалчивают об этом", - отметила глава ЦИК.

Она выразила надежду, что информация в СМИ о проведении голосования будет отражаться адекватно. "Чтобы не спекулировали на этой теме, не создавали условия для искусственной паники. Я рассчитываю на здравый смысл, образованность и гражданскую ответственность наших сограждан, что мы противопоставим это тем информационным потокам, которые пытаются дискредитировать все, что мы с вами делаем", - подчеркнула Памфилова.

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал Указ "О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", согласно которому общероссийское голосование назначено на 22 апреля. Президент в ходе встречи с главой ЦИК также добавил, что голосование может состояться и позже 22 апреля, если в этот день провести такое мероприятие не позволит эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом.

О поправках к конституции

В понедельник Конституционный суд РФ признал соответствующим основному закону страны закон о поправке к конституции, который проверялся по запросу президента России после того, как глава государства подписал его.

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию РФ, в тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрении на общероссийском голосовании.

Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, но действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаПредложения по изменениям в Конституции
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