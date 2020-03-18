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Распространение коронавируса нового типа

Коронавирус в Нидерландах выявлен у свыше 2 тыс. человек

15 пациентов умерли

ГААГА, 18 марта. /ТАСС/. Коронавирус выявлен к настоящему моменту в Нидерландах у более чем 2 тыс. человек. Обновленные данные опубликовал в среду Национальный институт здравоохранения и окружающей среды страны.

"За сутки инфекция, вызванная новым коронавирусом, была выявлена у 346 человек, - сказали в организации. - Таким образом, общее число инфицированных составляет 2051 человек". Кроме того, 15 пациентов скончались. К настоящему моменту коронавирус унес жизни 58 человек. Все скончавшиеся были пожилыми людьми в возрасте от 63 до 95 лет.

Первый случай заражения коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля. Первый летальный исход был зафиксирован 6 марта.

В последние несколько дней правительство Нидерландов приняло ряд мер, направленных на то, чтобы предотвратить распространение вируса. Закрыты все культурно-развлекательные учреждения, кафе, бары, рестораны. Отменены общественные мероприятия, людям рекомендуется по мере возможности работать удаленно, ограничить контакты с внешним миром и не выезжать в другие страны без крайней необходимости. Ряд мер был направлен на поддержку бизнеса.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 147 случаев инфицирования.

Теги
НидерландыРаспространение коронавируса нового типа
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