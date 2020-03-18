Дезинфекцию усилили на горнолыжных курортах Северного Кавказа

Компания "Курорты Северного Кавказа" (КСК), курирующая развитие основных горнолыжных курортов в округе, начала усиление мер профилактики. "Мы организовали выезд представителей регионального Минздрава на курорты "Архыз" и "Ведучи". Специалисты провели информирование персонала гостиниц, ресторанов, пунктов проката и сотрудников компании о мерах по противодействию распространению коронавируса", - написал на своей странице в Instagram гендиректор КСК Хасан Тимижев.

СКФО остается единственным округом России, в котором пока не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

СТАВРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Меры профилактики усилили на горнолыжных курортах в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) в связи с распространением в России и мире коронавируса. Сотрудники курортов проводят дополнительные медицинские осмотры, отменены массовые мероприятия, а поверхности дополнительно обрабатывают дезинфицирующими растворами.

Для обеспечения безопасности туристов на курортах усилена дезинфекция помещений и поверхностей, все сотрудники проводят обязательные медицинские осмотры с измерением температуры. Разработан алгоритм действий и в случае появления симптомов заболевания у гостей курортов. "Все желающие могут подойти в медпункт и измерить температуру. О мерах предупреждения инфекции будем напоминать гостям по громкой связи, и распространяя памятки", - отметил Тимижев.

Усиливаются меры безопасности и на бальнеологических курортах Кавказских Минеральных Вод (КМВ) в Ставропольском крае. Сотрудников санаториев, гостиниц и пансионатов дополнительно инструктируют о необходимых мерах профилактики. "Работникам санаториев было рекомендовано при малейшем подозрении помещать отдыхающих в боксы на карантин для наименьшего контакта с персоналом и другими отдыхающими, незамедлительно докладывать в кисловодскую городскую и инфекционную больницы", - сообщили журналистам в среду в пресс-службе администрации Кисловодска.

Власти отмечают, что в случае, если турист недавно посещал страны из списка неблагополучных по распространению коронавируса, ему могут отказать в путевке. При этом курорты работают в обычном режиме. "Сотрудники обеспечены масками, необходимые дезинфицирующие средства приобрели, проводится кварцевание помещений и обработка поверхностей. Все санаторно-курортные учреждения Федерации независимых профсоюзов России на КМВ работают в обычном режиме", - отметил на своей странице в Instagram гендиректор компании "Курортное Управление" (холдинг) г. Кисловодск", депутат думы Ставропольского края Николай Мурашко.

Подготовка на случай осложнений

Ситуация в регионах Северного Кавказа остается стабильной, однако власти ведут подготовку для оперативного реагирования в случае осложнения эпидемиологической обстановки. "Достаточное количество тест-систем у нас есть. В двух больницах есть боксированные палаты, также есть перепрофилированные резервные места. На всякий случай правительство выделило дополнительно еще 202 млн рублей на приобретение дыхательного оборудования и других средств индивидуальной защиты, организации запаса", - рассказал ТАСС глава оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса в Чечне Шахид Ахмадов.

В Ставропольском крае людей, вернувшихся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, дважды проверяли на наличие коронавируса. "На сегодняшний день проводятся подготовительные мероприятия, <…> перераспределяем коечные мощности в лечебных учреждениях, меняем потоки перемещения больных, чтобы на всякий случай высвободить некоторую долю коек для возможных заболевших. Прорабатывается вопрос дополнительного развертывания коек, госпиталя, чтобы существовал резерв для оказания помощи", - сообщил в среду в эфире краевого телеканала "Свое ТВ" главврач Ставропольской краевой специализированной клинической инфекционной больницы Александр Боблов.

Глава Дагестана Владимир Васильев в среду подписал указ о введении в республике режима повышенной готовности. "Минздрав Дагестана в целях профилактики распространения коронавируса рекомендует не устраивать массовые мероприятия, а в случае необходимости их посещения - использовать медицинские маски. Специалисты министерства ежедневно мониторят ситуацию, связанную с распространением коронавируса, и призывают соблюдать элементарную гигиену", - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Еще одно направление работы - формирования запаса определенных товаров и продуктов. Власти Ставрополья отмечают, что перебоев с поставками продовольствия в регион нет, всем необходимым край обеспечен. "Глава края обратил особое внимание на необходимость обеспечения бесперебойной работы торговых сетей и наличия в них всего ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров. Соответствующая работа с местными организациями-поставщиками и крупными сетевыми ритейлерами уже ведется. Также в городах края будет организована выездная и ярмарочная торговля", - сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора.

Отдельное внимание власти уделяют людям, входящим в группы риска. В Карачаево-Черкесии организуют волонтерский штаб для помощи пожилым людям, которые смогут оставить заявки на покупку средств первой необходимости - продуктов и лекарств, их будут доставлять волонтеры. "Министерством туризма, курортов и молодежной политики региона во взаимодействии с Общероссийским народным фронтом и некоммерческими организациями республики открывает штаб для помощи пожилым людям, которые вынуждены оставаться дома в условиях распространения коронавируса", - рассказали в министерстве.

Отмена мероприятий, дистанционное обучение

Власти регионов Северного Кавказа в профилактических целях принимают решения об отмене массовых мероприятий, переходе на дистанционное обучение. Карантин ввели в Горском государственном аграрном университете Северной Осетии, в вузе продолжают работать только преподаватели. На дистанционное обучение перешел крупнейший вуз округа - Северо-Кавказский федеральный университет в Ставропольском крае, однако школы региона пока работают в обычном режиме и уйдут на плановые каникулы в конце марта.

В Чечне, напротив, на дистанционное обучение перевели все образовательные учреждения. "Библиотеки, мечети, театры не закрываются, мы школы и дошкольные учреждения отпустили на каникулы. Они будут обучаться дистанционно на дому по интернет-порталам", - пояснил ТАСС Ахмадов.

В Дагестане учреждениям культуры рекомендовано не проводить мероприятия с числом участников более 50 человек. В Кабардино-Балкарии перенесли репетиции и мероприятия всех учреждений культуры и творческих коллективов. Закрыть подведомственные учреждения решило и Минкультуры Северной Осетии, у работников будут проверять температуру тела, по возможности переводить их на удаленную работу, ограничат очные совещания и прием иностранных делегаций.

Те учреждения, которые продолжают работу в обычном режиме, усиливают меры безопасности - крупнейшая на Ставрополье библиотека для слепых и слабовидящих (Ставрополь) продолжает принимать читателей, но усиливает профилактику. "Каждую страницу книги, конечно, не обработаешь дезинфицирующим раствором, да и спиртовые составы могут повредить книги. Но проводится обработка помещений, протираем полки, полы моем с добавлением антибактериальных средств. Читателям предлагаем чаще обрабатывать руки - есть антибактериальные салфетки, либо у нас можно помыть руки с мылом", - сообщили ТАСС в администрации библиотеки.

Отмена и перенос коснулись в округе также спортивных мероприятий и секций. В Ставропольском крае перенесен четвертьфинальный матч европейского "Кубка вызова" между гандболистами ставропольского "Виктора" и румынского "Бухареста". Матч должен был состояться 21 марта в Буденновске, предварительно он перенесен на апрель 2020 года.

В Ингушетии во всех спортивных секциях до 1 апреля приостановлены тренировки. "Данная превентивная мера вводится в целях обеспечения безопасности жителей республики от возможного инфицирования коронавирусом. Глава Минспорта Ингушетии рекомендует жителям республики не посещать места массового скопления людей, соблюдать правила личной гигиены и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в случае обнаружения респираторной симптоматики", - сообщили журналистам в пресс-службе министерства.