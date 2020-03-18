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Юнармейцы в Башкирии провели мини-парады во дворах домов для участниц войны

Эти ветераны по состоянию здоровья не смогут прийти на парад в честь 75-летия Победы

САМАРА, 18 марта. /ТАСС/. Юнармейцы провели мини-парады для участниц Великой Отечественной войны, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на парад в честь 75-летия Победы 9 мая. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе ЦВО.

"35 кадетов корпуса имени Героя России Александра Доставалова и юнармейцев города под звук барабана прошли перед участницами Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Мини-парады прошли во дворах домов участниц войны Магинур Гибадуллиной и Нины Моисеевой.

Магинур Гибадуллина в 19 лет добровольно ушла на фронт. Проходила службу в составе 766 штурмового авиаполка. Награждена орденом Отечественной войны II степени и медалями. Нина Моисеева во время войны служила связисткой в составе 3 украинского фронта. Победу встретила в Австрии. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги" и "За Победу на Германией".

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