В Крыму установят мемориал жителям Ставрополья, погибшим при обороне полуострова

СТАВРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Власти намерены установить в Крыму мемориал жителям Ставропольского края, погибшим в годы Великой Отечественной войны в боях на территории полуострова. Об этом сообщили в среду журналистам в краевом управлении по информационной политике.

"В Крыму установят мемориал в память о ставропольцах, погибших в боях при обороне и освобождении Крыма в Великой Отечественной войне. Он будет установлен в 2020 году на Мемориале жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 годов, который находится на месте бывшего концлагеря "Красный", - говорится в сообщении.

По информации управления, инициаторами создания мемориала выступили жители Крыма. "Инициативу депутатов Госсовета полуострова поддержало руководство края и Ставропольское региональное отделение Российского военно-исторического общества. В годы Великой Отечественной войны в боях при обороне и освобождении Крыма на полуострове погибли 1123 ставропольца. На будущем мемориале будут высечены их имена", - уточняется в сообщении.

В случае стабильной эпидемиологической обстановки памятник откроют в мае.