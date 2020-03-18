{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

В Крыму установят мемориал жителям Ставрополья, погибшим при обороне полуострова

Во время Великой Отечественной войны в Крыму погибло более 1 тыс. ставропольцев, памятник им откроют в мае

СТАВРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Власти намерены установить в Крыму мемориал жителям Ставропольского края, погибшим в годы Великой Отечественной войны в боях на территории полуострова. Об этом сообщили в среду журналистам в краевом управлении по информационной политике.

"В Крыму установят мемориал в память о ставропольцах, погибших в боях при обороне и освобождении Крыма в Великой Отечественной войне. Он будет установлен в 2020 году на Мемориале жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 годов, который находится на месте бывшего концлагеря "Красный", - говорится в сообщении.

По информации управления, инициаторами создания мемориала выступили жители Крыма. "Инициативу депутатов Госсовета полуострова поддержало руководство края и Ставропольское региональное отделение Российского военно-исторического общества. В годы Великой Отечественной войны в боях при обороне и освобождении Крыма на полуострове погибли 1123 ставропольца. На будущем мемориале будут высечены их имена", - уточняется в сообщении.

В случае стабильной эпидемиологической обстановки памятник откроют в мае.

Теги
РоссияКрымСтавропольский край75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Ситуация с вылетом россиян из Черногории
"Аэрофлот" получил от властей Черногории разрешение вывезти россиян из страны чартером
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС