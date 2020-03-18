Росприроднадзор приостанавливает проведение плановых проверок в связи с коронавирусом

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Росприроднадзор приостанавливает проведение плановых проверок до мая. Это связано с распространением коронавируса, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Во исполнение поручений правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 года <...> Федеральная служба по надзору в сфере природопользования приостанавливает проведение плановых проверок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приостановка проверок продлится до 1 мая. В пресс-службе Росприроднадзора ТАСС пояснили, что приостановка плановой деятельности службы связана с распространением коронавируса.

Работа по внеплановым проверкам, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, будет продолжена. Кроме того, Росприроднадзор продолжит проводить проверки, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и иных документов, имеющих разрешительный характер.