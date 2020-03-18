{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Росприроднадзор приостанавливает проведение плановых проверок в связи с коронавирусом

Такая мера продлится до мая

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Росприроднадзор приостанавливает проведение плановых проверок до мая. Это связано с распространением коронавируса, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Во исполнение поручений правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 года <...> Федеральная служба по надзору в сфере природопользования приостанавливает проведение плановых проверок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приостановка проверок продлится до 1 мая. В пресс-службе Росприроднадзора ТАСС пояснили, что приостановка плановой деятельности службы связана с распространением коронавируса.

Работа по внеплановым проверкам, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, будет продолжена. Кроме того, Росприроднадзор продолжит проводить проверки, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и иных документов, имеющих разрешительный характер.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Три из четырех "заминированных" самолетов успешно приземлились в пунктах назначения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС