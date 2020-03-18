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Путин назначил двух атаманов войсковых казачьих обществ

Виталий Бобыльченко назначен атаманом войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское", а Павел Артамонов - атаманом Енисейского войскового казачьего общества

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил Виталия Бобыльченко атаманом войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское". Соответствующий указ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Другим указом президент назначил Павла Артамонова атаманом Енисейского войскового казачьего общества. Указы вступают в силу со дня их опубликования.

В 1917 году в России существовало 12 казачьих войск (Донское, Кубанское, Терское, Астраханское, Уральское, Оренбургское, Семиреченское, Сибирское, Забайкальское, Амурское, Уссурийское, Енисейское). Общая численность казаков превышала 4,4 млн человек.

Грамотой о государственной службе, дарованной царем Иваном Грозным вольным казакам, основано Главное Донское войско, первое по старшинству и самое многочисленное среди казачьих войск Российской империи. Оно прекратило существование в 1920 году в связи с ликвидацией казачества. В 1997 году решением Главного управления казачьих войск при президенте РФ войсковое казачье общество "Всевеликое войско Донское" внесено в государственный реестр.

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