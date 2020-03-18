Путин пообещал помочь в восстановлении исторических объектов в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал помочь в восстановлении и сохранении исторических объектов Севастополя, связанных с обороной города, отметив что необходимо "столбить на века" все, что было сделано прежними поколениями.

"Цели абсолютно благородные, правильные, нужно столбить на века все, что было сделано прежними поколениями, потому что они сделали, их уже нет. А то, что мы сохраняем память - это нужно нам и нашим детям, и нашим внукам, поэтому это чрезвычайно важно", - сказал он на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Вопрос о сохранении объектов задал представитель регионального штаба ОНФ Максим Мишин. Он отметил, что в Севастополе много фортификационных объектов, которые связаны с героической обороной Севастополя, и данные объекты нуждаются в инвентаризации и сохранении для того, чтобы будущие поколения могли прикоснуться к этой истории.

Президент попросил с помощью губернатора Михаила Развожаева сформулировать, какая нужна помощь из федерального центра. "Мы постараемся это сделать. Тем более, что у нас настрой не так, как в некоторых соседних государствах. У нас настрой абсолютно правильный: мы с уважением относимся к нашей истории, так и будем делать", - отметил Путин.

Президент подчеркнул, что Крым в составе Украины был донором, хотя сам нуждался в помощи. "Я просто это очень хорошо знаю, потому что мне прежние руководители прямо, честно говорили: "Да, мы понимаем. что Крым сам нуждается в помощи, поддержке, но в других частях страны было еще хуже". Поэтому деньги отсюда брали и перераспределяли. Но так доперераспределялись, что все как было в середине 80-х годов, инфраструктура, так и осталось, да еще и в полуразрушенном состоянии оказалась", - сказал глав государства.

Развитие археологии

Путин пообещал уделить особое внимание теме археологии в Крыму.

На встрече главы государства с общественностью Крыма и Севастополя была поднята проблема сохранности археологических объектов на полуострове, привлечения специалистов, финансирования работ. "Мы должны перестать терять археологические объекты, мы их уже слишком много потеряли при Украине", - обратился к Путину один из участников встречи.

"Это отдельный вопрос, очень важный", - признал президент. На его взгляд, "археология - важнейшее направление для Крыма". "Здесь такие пласты - просто Клондайк", - пояснил Путин.

Он пообещал, что обсудит данную тему с Министерством культуры РФ, поручит проработать вопрос и представить предложения.