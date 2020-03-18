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Информация о минировании самолета Москва - Уфа не подтвердилась

Лайнер прибыл в пункт назначения в 18:50 мск

УФА, 18 марта. /ТАСС/. Информация о минировании самолета Москва - Уфа после проверки борта не подтвердилась, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе уфимского аэропорта.

В среду анонимное сообщение о "минировании" самолетов, выполняющих рейсы Екатеринбург - Москва, Иркутск - Москва, Москва - Уфа, Новосибирск - Москва, поступило на электронную почту столичного аэропорта Шереметьево.

"Рейс №1258 Шереметьево - Уфа приземлился в 19:50 (18:50 мск). Комплекс авиационных мер безопасности выполнен в полном объеме, взрывчатых веществ не обнаружено" - уточнили в пресс-службе.

Сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов начали поступать с 3 марта, за это время были "заминированы" 25 рейсов. Все угрозы оказались ложными. Рекордным по количеству "заминированных" бортов стало 17 марта, когда проверялись сразу шесть рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

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