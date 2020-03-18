Путину понравилась идея передать танки Т-34 в города-герои

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин одобрил предложение направить легендарные танки времен Великой Отечественной войны Т-34 в города-герои, чтобы они могли участвовать в парадах Победы.

На встрече главы государства с общественностью Крыма и Севастополя Путину рассказали, что в прошлом году Лаос передал в РФ 30 исправных танков Т-34, которые теперь можно передать в города-герои для участия в парадах и пополнения музейных экспозиций.

"Безусловно, Т-34 - один из наиболее известных, знаковых и ярких символов победы в Великой Отечественной войне", - уверен президент. Он назвал прозвучавшую идею замечательной. И пообещал: "Попробуем ее реализовать".