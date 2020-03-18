Путин поддержал идею ко Дню Победы распространить выпуск "Правды" от 10 мая 1945 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин положительно оценил предложение в память о Победе в Великой Отечественной войне распространить по стране репринт выпуска газеты "Правда" от 10 мая 1945 года.

Об этой идее главе государства рассказала член Общественной палаты Крыма Инна Шишова на встрече президента с представителями общественности полуострова. В руках она держала копию того самого выпуска, на первой полосе которого, в частности, изображен советский лидер Иосиф Сталин. "Чего вы Иосифа Виссарионовича мне показываете, зачем? Пугаете меня им?" - с иронией спросил Путин.

Шишова отметила, что в газете "Правда", вышедшей 10 мая 1945 года, "закреплена и зафиксирована победа" Советского Союза над нацистской Германией. По ее словам, крымское руководство поддержало инициативу распространения репринтов этой газеты по полуострову - их, в частности, планируется вручить ветеранам и их семьям. Активистка предложила подумать о проведении этой акции на всероссийском уровне.

Путин сказал, что это "хорошая идея". "Постараемся ее реализовать пошире", - сказал президент, поблагодарив собеседницу за инициативу.