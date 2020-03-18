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В селе Красногор в Северной Осетии построят амбулаторию на 50 посещений

Проект реализуется в рамках федеральной программы, нацеленной на развитие здравоохранения

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 марта. /ТАСС/. Новая врачебная амбулатория на 50 посещений в смену появится в селении Красногор в Северной Осетии. Об этом сообщил глава муниципального образования района Владислав Тотров на встрече с руководителем республики Вячеславом Битаровым.

"Строительство объекта велось в рамках федеральной программы, нацеленной на развитие здравоохранения, с декабря 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства региона.

Кроме того, в рамках развития сельских территорий пройдет реконструкция сетей водоснабжения в селении Кадгарон Ардонского района.

Также в городе Ардон в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" началось строительство спортивного комплекса. Спорткомплекс предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий, спортивных и культурных мероприятий, занятий в спортивных секциях и проведения различных соревнований. Объект планируется сдать в декабре 2021 года.

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