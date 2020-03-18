{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

СМИ: число случаев заражения коронавирусом в Германии за день выросло на 36%

От последствий заболевания скончался 31 немец

БЕРЛИН, 18 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за день выросло на 36% и достигло 12 300. Такую новую оценку привело в среду вечером издание Focus со ссылкой на данные министерств здравоохранения и социальных дел федеральных земель ФРГ.

Как пишет Focus, накануне в Германии насчитывалось 9036 инфицированных. По данным издания, от последствий заболевания скончался 31 немец, 105 человек вылечились.

Ранее агентство DPA сообщало о 10 864 случаях заражения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию.

Теги
ГерманияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Турции зафиксирована вторая смерть от коронавируса
Число случаев заражения увеличилось на 93
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС