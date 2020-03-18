Глава СПЧ призвал закрывшие авиасообщение страны содействовать возвращению граждан РФ

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал страны, закрывшие авиасообщение из-за ситуации с коронавирусом, содействовать возвращению домой российских граждан. Об этом сообщается в среду на сайте СПЧ.

"Мы получаем информацию, что в целом ряде других стран наши граждане также из-за отмены рейсов оказались заложниками. В связи с этим призываем национальные правительства к оперативному взаимодействию с министерством иностранных дел России по возвращению наших туристов домой", - приводятся на сайте слова Фадеева.

В Черногории находятся около 1,8 тысячи российских туристов, которые стали заложниками принятых Черногорией мер по прекращению авиасообщения в связи с коронавирусом. При этом среди них есть онкобольные, лекарств для которых уже не хватает. Ранее российские дипломаты получили принципиальное согласие черногорской стороны на организацию возвращения соотечественников самолетами компаний РФ. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства России в Подгорице Кирилл Киржа, идет согласование сроков. Дипломаты РФ находятся в постоянном контакте с российскими туристами и властями Черногории.

Во вторник авиакомпания "Аэрофлот" и ее "дочка" "Победа" заявили, что не могут вернуть в РФ своих пассажиров из-за отсутствия соответствующего разрешения руководства Черногории. В Росавиации проинформировали, что совместно с МИД уже занимаются решением этого вопроса. В Тивате в настоящее время находятся более 100 пассажиров "Аэрофлота" и около тысячи - "Победы".