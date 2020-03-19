Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 400 человек

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии выросло за сутки с 291 до 428 человек. Об этом свидетельствуют обновленные в среду Минздравом страны статистические данные.

Наибольшее количество инфицированных по-прежнему зарегистрировано в самом густонаселенном штате страны Сан-Паулу (240). Во вторник местные власти подтвердили здесь первый летальный исход. За ним следует Рио-де-Жанейро, где выявлено 45 заразившихся. В обоих штатах есть случаи заражения коронавирусом людей, которые не были за границей и не контактировали с уже известными властям пациентами с подтвержденными диагнозами. В столицах обоих штатов объявлен режим чрезвычайной ситуации: не работают театры и музеи, ограничен доступ в торговые центры, бары и рестораны вынуждены сократить количество посадочных мест, общественному транспорту запрещено набирать пассажиров, если все сидячие места уже заняты.

Еще 26 случаев заражения зафиксированы в столичном Федеральном округе. В наиболее благополучных в социально-экономическом отношении южных штатах Санта-Катарина, Парана и Риу-Гранди-ду-Сул выявлено в совокупности 42 заразившихся. По последним оценкам, по всей стране число людей, которые могут быть инфицированы, составляет более 11 тыс., отрицательных результатов проб - около 1,9 тыс., Минздрав сообщает о четырех летальных исходах.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождающихся массовыми гуляньями. Сейчас вирус зафиксирован в 18 субъектах федеративной республики. На фоне распространения инфекции правительство Бразилии запросило у парламента разрешение на объявление в стране режима чрезвычайной ситуации, что позволит исполнительной власти избежать необходимости прибегать к "бюджетному маневру" для выделения дополнительных ресурсов на борьбу с пандемией.