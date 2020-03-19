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Распространение коронавируса нового типа

Последствия "социального дистанцирования" в Нью-Йорке становятся болезненными

В этот период рекомендуется избегать пользоваться общественным транспортом, свести к минимуму поездки, работать дистанционно и избегать мест скопления людей
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© REUTERS/Jeenah Moon

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Вспышка коронавируса радикально изменила Нью-Йорк: нет толпы туристов на Таймс-сквер, доступ к статуе Свободы закрыт, закрыт и знаменитый универмаг Macy's на 34-й улице, в Центральном парке опустели дорожки, прекратились постановки в театрах на Бродвее, по решению городских властей прекращена работа баров, а рестораны работают только на доставку блюд по заказам.

Наступила эпоха "социального дистанцирования", которую газета The New York Times охарактеризовала как "сведение к минимуму контактов между людьми и поддержание расстояния как минимум в 6 футов (1,8 м) между индивидуумами". В этот период рекомендуется избегать пользоваться общественным транспортом, свести к минимуму поездки, не продиктованные острой необходимостью, работать дистанционно и избегать мест скопления людей. Как напомнила The New York Times, "эта стратегия спасла тысячи жизней как во время пандемии "испанки" в 1918 году, так и во время эпидемии гриппа в 2009 году в Мехико".

Мэр - за, губернатор - против

Власти Нью-Йорка, города с населением 8,5 млн, всерьез рассматривают возможность ужесточения режима "социального дистанцирования" вплоть до введения в городе карантина. Как заявил в среду в интервью телекомпании NBC мэр Билл де Блазио, возможность запрета горожанам покидать дома без крайней необходимости "следует начать рассматривать серьезно, начиная с сегодняшнего дня". Для этой меры даже изобретен специальный термин Shelter-in-Place ("пребывание в безопасном месте").

Однако такая инициатива пока наталкивается на твердое "нет" губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, несмотря на то, что в штате, по данным на среду, в общей сложности 14 тыс. человек были протестированы на коронавирус и зафиксировано 2382 случая возможного или подтвержденного заражения. На пресс-конференции в столице штата - Олбани - губернатор подчеркнул, что "никогда не пойдет на приостановку жизненно необходимой транспортной системы" Нью-Йорка. Он пояснил, что такая мера фактически парализовала бы все городские службы не только в Нью-Йорке, но и в его окрестностях.

"Сейчас мы отдали распоряжение об обязательном сокращении на 50% выходящего на работу персонала тех компаний, которые не играют жизненно важной роли в городе, - пояснил он. - Если эта мера не приведет к замедлению распространения коронавируса, то мы примем более жесткие меры". При этом он упомянул о возможности того, что в Нью-Йорке, помимо района Нью-Рошель, есть и другой центр распространения коронавируса - возможно, это район Боро-парк в Бруклине.

По словам Куомо, в ближайшие дни в гавани Нью-Йорка пришвартуется плавучий военно-морской госпиталь Comfort, способный принять до тысячи пациентов. "Совершенно очевидно, что это - чрезвычайный шаг", - добавил он.

Удар по ресторанам, строителям, полицейским и тюрьмам

Режим "социального дистанцирования" уже нанес жесточайший удар по ресторанному бизнесу в городе. По данным The New York Times, из 250 тыс. человек, занятых в этой отрасли, многие уже потеряли работу, и никто не знает, когда городские власти разрешат вновь открыть рестораны и бары. Менеджеры многих ресторанов пытаются перейти на доставку пищи по заказам для получения хоть каких-то оборотных средств, однако, как отметила газета, этой меры недостаточно, поскольку уже в предстоящую пятницу им предстоит выплачивать налог на продажи штата Нью-Йорк, а также плату за аренду помещений. Городские власти предлагают предприятиям с числом работающих менее 100 человек беспроцентные кредиты на $75 тыс., но только в том случае, если владельцы предприятий докажут, что они потеряли свыше 25% доходов. У владельцев ресторанов эта мера не вызвала энтузиазма, поскольку выплата кредита лишь увеличит для них долговое бремя.

По сообщению газеты New York Daily News, городские власти в рамках борьбы с распространением коронавируса рассматривают возможность прекращения строительных проектов в городе. Представитель мэра Фредди Голдстейн заявил журналистам, что "это одна из многих мер, которые сейчас рассматриваются". Если такое решение будет принято, то оно затронет около 1200 компаний, занятых в строительном бизнесе.

Вспышка коронавируса проредила нью-йоркскую полицию: после того, как у одного из полицейских в 1-м городском округе было диагностировано заболевание, 30 его коллег ушли на больничный. Все они пожаловались на симптомы, схожие с сильной простудой, и за состоянием 17 из них следит городской департамент здравоохранения. В среду городское полицейское управление и администрация госпиталя "Джамайка" предложили работникам городских дежурных служб бесплатное тестирование на коронавирус, но, по данным New York Daily News, уже к полудню все имевшиеся наборы для тестирования были использованы.

Есть повод для тревоги и у сотрудников городского департамента исправительных учреждений: в минувшие выходные от коронавируса скончался 56-летний сотрудник этого ведомства.

Профсоюз, объединяющий этих служащих, потребовал от городских властей срочно предоставить больше марлевых масок, перчаток и средств дезинфекции. В ответ, по данным The New York Times, власти предоставили 3 тыс. вместо 10 тыс. запрошенных масок.

Ответа на вопрос о том, что произойдет в случае, если мэр Нью-Йорка все же убедит губернатора ввести в городе режим "пребывание в безопасном месте" нет. Как отметила в этой связи телекомпания NBC, "на этот счет нет каких-либо твердых правил, но этот режим может означать, что жителям будет разрешено покидать дома для посещения врачей и для закупки продовольствия". Ограничения не будут распространяться на полицейских, медиков и сотрудников городских дежурных служб. За нарушение режима, по данным телекомпании, может быть выписан штраф. Вопрос о том, как долго может сохраняться такое положение дел, подчеркнула NBC, не определен никакими постановлениями. 

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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