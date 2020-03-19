Лукашенко потребовал вернуть домой соотечественников, несмотря на закрытые границы

"Сейчас в мире искусственно создана ситуация, когда человек не может попасть домой. Нам надо предпринять все усилия, чтобы наши граждане смогли вернуться в самое ближайшее время. Они должны быть дома. В безопасности", - цитирует Лукашенко агентство БелТА .

Белорусский президент в очередной раз подверг критике решение соседних государств о закрытии своих границ. "Глупость абсолютная и несусветная, и это уже подтверждается. Это никак не защищает Россию. Тем более закрывают выборочно. Но это их дело. Люди оценят все, что происходит у нас с закрытием границ", - считает Лукашенко.

Он отметил, что в борьбе с коронавирусом Белоруссия вправе рассчитывать на помощь Китая. "По крайней мере, у меня нет таких фактов, чтобы они не ответили хоть на один вопрос или в чем-то отказали. У меня сигналы с китайской стороны, что они готовы белорусам помочь во всем", - сказал президент Белоруссии.

Россия на фоне распространения коронавируса с 18 марта по 1 мая временно ограничила въезд на свою территорию для иностранцев и лиц без гражданства, в том числе прибывающих из Белоруссии. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия рассчитывает на понимание Белоруссией мер, которые введены из-за коронавируса.

Коронавирусный "психоз"

Лукашенко заявил, что в условиях коронавирусного "психоза" люди могут больше пострадать от паники, чем от самого вируса. "Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред, - заявил он. - Но мы живем в конкретной ситуации и, естественно, должны исходить из той обстановки, которая складывается не только у нас, но и за пределами нашей страны. Почему я себя так веду? Потому что я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса, вот это меня больше всего волнует".

По словам Лукашенко, он называет данный коронавирус "не иначе как психозом". "И от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило", - сказал президент.

На доклад к президенту во Дворец независимости приехали глава его администрации, госсекретарь Совета безопасности, министр здравоохранения, а также представители Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, Белорусского государственного медуниверситета, Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии. "Я пригласил вас сегодня, чтобы обсудить эпидемиологическую ситуацию в Беларуси и сделать особый акцент на системных мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией", - пояснил Лукашенко.

Общее число зараженных новым коронавирусом в Белоруссии на 18 марта составляет 51.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.