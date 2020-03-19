Госдума усилила уголовную ответственность за продажу поддельных лекарств через интернет

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем - заключительном - чтении пакет законопроектов об ужесточении уголовной и административной ответственности за продажу поддельных лекарств через интернет.

Уголовная и административная ответственность за обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарств, медицинских изделий и биологически активных добавок (БАД) была введена в 2014 году. При этом критерием разграничения составов является стоимость таких препаратов - если она превышает 100 тыс. рублей, наступает уголовная ответственность, пояснил журналистам глава профильного думского комитета Павел Крашенинников.

Законопроектами предлагается усилить ответственность за такие деяния, совершенные с использованием СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей. Первой инициативой предлагается установить уголовную ответственность в виде лишения свободы от 4 до 6 лет со штрафом от 750 тыс. до 2,5 млн рублей. В качестве альтернативы предусматриваются принудительные работы на срок от четырех до пяти лет. Действующей базовой нормой установлено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 2 млн рублей.

Вторым законопроектом вносятся поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях РФ о введении ответственности за интернет-продажу препаратов, лекарственных средств и БАД (если правонарушения не содержат признаков уголовно наказуемого деяния) в виде штрафов для граждан от 75 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц - от 150 тыс. до 800 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 150 тыс. до 800 тыс. рублей или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток. Юридические лица будут наказываться штрафом от 2 млн до 5 млн рублей либо административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

Как уточнил Крашенинников, законопроекты регламентируют, на какие случаи ответственность распространяться не будет. Речь идет о ситуациях, когда реализация или ввоз незарегистрированных препаратов осуществляется в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств и охране здоровья, если они не производятся в России или рекомендованы к применению Всемирной организацией здравоохранения.