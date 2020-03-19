Госдума приняла закон о раскрытии для ФСИН врачебной тайны наркозависимых осужденных

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, который разрешает раскрывать врачебную тайну сотрудникам уголовно-исполнительной инспекции, если они осуществляют контроль за исполнением осужденным обязанности пройти лечение от наркомании.

"При осуществлении контроля за исполнением осужденным обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию соответствующие сведения предоставляются органу уголовно-исполнительной системы по его запросу без согласия осужденного или его законного представителя", - говорится в пояснительной записке к документу.

По действующему законодательству, при назначении наркозависимому основного наказания в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательных или исправительных работ или ограничения свободы суд может обязать его пройти лечение от наркомании и медицинскую или социальную реабилитацию. Контролируют этот процесс сотрудники уголовно-исполнительной инспекции.

При этом существующие нормы позволяют органам уголовно-исполнительной системы запрашивать сведения, составляющие врачебную тайну, без согласия гражданина только в связи с исполнением уголовного наказания и осуществлением контроля за поведением условно осужденного.