{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума приняла закон о раскрытии для ФСИН врачебной тайны наркозависимых осужденных

Существующие нормы позволяют ФСИН запрашивать сведения, составляющие врачебную тайну, без согласия гражданина только в связи с исполнением уголовного наказания и осуществлением контроля за поведением условно осужденного

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, который разрешает раскрывать врачебную тайну сотрудникам уголовно-исполнительной инспекции, если они осуществляют контроль за исполнением осужденным обязанности пройти лечение от наркомании.

"При осуществлении контроля за исполнением осужденным обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию соответствующие сведения предоставляются органу уголовно-исполнительной системы по его запросу без согласия осужденного или его законного представителя", - говорится в пояснительной записке к документу.

По действующему законодательству, при назначении наркозависимому основного наказания в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательных или исправительных работ или ограничения свободы суд может обязать его пройти лечение от наркомании и медицинскую или социальную реабилитацию. Контролируют этот процесс сотрудники уголовно-исполнительной инспекции.

При этом существующие нормы позволяют органам уголовно-исполнительной системы запрашивать сведения, составляющие врачебную тайну, без согласия гражданина только в связи с исполнением уголовного наказания и осуществлением контроля за поведением условно осужденного.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Число заразившихся коронавирусом в Бельгии за сутки выросло на 309
Число случаев заражения увеличилось до 1795 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС