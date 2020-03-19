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Дума ратифицировала допсоглашение о продлении снабжения лекарствами россиян в Абхазии

Практика обеспечения лекарствами продлевается до 2022 года

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Госдума в четверг ратифицировала дополнительное соглашение, продлевающее до конца 2022 года практику обеспечения лекарствами проживающих в Абхазии льготных категорий россиян.

Речь идет о дополнительном соглашении к соглашению между РФ и Абхазией от 22 июня 2017 года о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан РФ, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия. Данный документ закончил свое действие 31 декабря 2019 года.

Как отмечается в сопроводительных документах, реализация допсоглашения потребует ежегодно 50 млн рублей, уже заложенных в бюджете на трехлетку.

Теги
АбхазияРоссия
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