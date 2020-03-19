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Распространение коронавируса нового типа
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МВД призвало не реагировать на фейки о работе полицейских в условиях коронавируса

Ранее в регионах появились сообщения о возможных рейдах полиции в отношении родителей, чьи дети окажутся на улице, о перекрытии въездов в города и о проникновении в жилье для дезинфекции
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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. МВД России призывает россиян не реагировать на фейковые новости, касающиеся работы сотрудников полиции в условиях распространения коронавируса в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

"В настоящее время в социальных сетях и мессенджерах участились случаи распространения недостоверных сведений о деятельности сотрудников органов внутренних дел, участвующих в реализации мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки в информационном пространстве выявлено несколько сообщений, не соответствующих действительности. МВД России официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, например, в Красноярском крае, Курской области и некоторых других регионах распространяется фейковая новость, что в ходе рейдовых мероприятий полиция будет штрафовать родителей, чьи дети окажутся одни в общественных местах. Помимо этого наказанию якобы могут быть подвергнуты директора образовательных учреждений, где в ходе проверок обнаружат учеников. Также в Липецкой области посредством мессенджеров рассылается недостоверная информация о том, что сотрудники ГИБДД перекрыли все въезды в Липецк в связи с двухнедельным карантином. Кроме того, отметил в МВД, в ряде регионов распространяется аудиозапись, содержащая информацию о том, что неизвестные якобы проникают в жилища россиян под предлогом обязательной дезинфекции от коронавируса, после чего усыпляют хозяев квартир и совершают тяжкие преступления.

"Подобных фактов не зарегистрировано. Напоминаем, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. Министерство внутренних дел РФ призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации", - отметили в ведомстве.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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