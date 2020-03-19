Ребенку с Сахалина сделали успешную операцию по трансплантации почки

ТАСС, 19 марта. Ребенку с Сахалина, чей брат-близнец умер в декабре, сделали успешную операцию по пересадке почки. Об этом сообщила журналистам заведующая Московским координационным центром органного донорства (МКЦОД) на базе Боткинской больницы Марина Минина.

"Вот буквально недавно в средствах массовой информации активно обсуждались случаи двух близнецов с почечной недостаточностью по фамилии Кузнецовы. Один из этих детей, мальчик, он находился и находится на лечении в этом уважаемом учреждении (НМИЦ здоровья детей - прим. ТАСС). Буквально несколько дней назад мы предоставили почку этому ребенку, у него группа четвертая, достаточно редкая. Насколько я знаю, почка успешно пересажена", - сказала она и добавила, что донору было 46 лет.

Ранее сообщалось, что двум грудным братьям-близнецам с Сахалина требовалась пересадка почек. Оперировать детей планировалось в Москве в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.

В начале декабря Минздрав РФ сообщил, что один из братьев-близнецов умер в Москве от осложнений, не связанных с основным заболеванием. Второй ребенок с аналогичным заболеванием был доставлен в столицу 3 декабря и проходил процесс подготовки к операции.