Пережившие осаду Севастополя 1941-1942 годов могут к 9 мая получить статус ветеранов

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Севастопольцы, пережившие осаду города во время Великой Отечественной войны, могут получить ветеранский статус уже ко Дню Победы. Об этом сообщил журналистам в четверг врио губернатора Михаил Развожаев.

Соответствующее предложение глава Севастополя высказал в четверг во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Президент поддержал эту идею.

"Я рассчитываю на партийную поддержку своих коллег по партии "Единая Россия", чтобы эти поправки в закон приняли. И уже ко Дню Победы [севастопольцы, пережившие осаду города в 1941-1942 годах,] официально будут приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны, получат соответствующие выплаты и ежемесячные пособия, прочие меры, которые положены федеральным законодательством", - сказал Развожаев.

Глава города уточнил, что на статус претендуют 1217 человек. Ветераны могут претендовать на ряд льгот, таких как улучшение жилищных условий или зубопротезирование. Кроме того, ко Дню Победы в этом году ветеранам Великой Отечественной войны положены единоразовые выплаты по 50 тыс. рублей.

Он напомнил, что заксобрание Севастополя дважды предлагало внести изменения в федеральное законодательство и присвоить ветеранский статус тем, кто оставался в городе в дни его обороны. Но это предложение не было принято. "В ближайшее время мы должны будем организовать повторное внесение законопроекта", - добавил Развожаев.

Севастополь в годы войны

Для Севастополя память о Великой Отечественной войне особенно важна. Ему присвоено звание Города-героя за то, что он задержал немецкие армии почти на год. Оборона города началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу, не рассчитывавшему на столь ожесточенное сопротивление, удалось взять город лишь с третьей попытки.

На защиту Севастополя встали не только моряки и солдаты. В штольнях около города работали промышленные предприятия, выпускавшие изделия и боеприпасы для фронта, линия которого установилась в пригороде. Здесь же были оборудованы госпитали, жилые помещения, детские сады и школы. Жизнь продолжалась и в самом городе, но с учетом особенностей города-фронта. Уроки для школьников, например, проводились в подвалах и бомбоубежищах. В работе предприятий и госпиталей помогали даже дети. Некоторые подростки участвовали непосредственно в боевых действиях.

Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттянув на себя значительные силы врага. Оккупация города длилась почти два года и завершилась его освобождением 9 мая 1944 года. После войны город оказался практически полностью разрушен.