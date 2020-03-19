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Распространение коронавируса нового типа

Школы РФ смогут воспользоваться сервисами Mail.ru Group для дистанционного обучения

Минпросвещения рекомендовало в целях профилактики коронавируса временно перевести учеников на дистанционное обучение

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российские школы смогут воспользоваться для организации дистанционного обучения сервисами экосистемы компании Mail.ru Group, сообщила в четверг пресс-служба Минпросвещения со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

"Сервисы социальных сетей Mail.ru Group доступны для детей и подростков, пользуются популярностью. Мы приветствуем инициативу компании - расширить перечень доступных бесплатных образовательных платформ и ресурсов - и рекомендуем регионам также использовать их при необходимости. Это хорошая помощь учителям для организации учебного процесса в новом - дистанционном - формате", - привели в пресс-службе слова министра.

Отмечается, что образовательные сервисы экосистемы GeekBrains, Skillbox и школа программирования "Алгоритмика" откроют школьникам бесплатный доступ к онлайн-курсам. Также Mail.ru Group запустила горячие линии в соцсетях по вопросам дистанционного образования.

"Мы собрали решения, которые помогут российским образовательным учреждениям просто, быстро и бесплатно перенести занятия из классов и аудиторий в интернет", - добавил генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение, а 18 марта министр просвещения РФ на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования сообщил, что весенние каникулы в школах продлятся с 23 марта по 12 апреля.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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