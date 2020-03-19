{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Заразившиеся коронавирусом жители Хабаровского края посещали Италию

В регионе подтвердили три случая заражения коронавирусом нового типа, пациентов поместили в инфекционные боксы городской клинической больницы №10 в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 19 марта. /ТАСС/. Жители Хабаровского края, у которых подтвердилось заражение коронавирусом, посещали Италию, сообщили в четверг ТАСС в Минздраве региона.

На эту тему
Главное о коронавирусной эпидемии. Что делать прямо сейчас

В регионе подтверждено три случая заражения коронавирусной инфекцией. "Граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, - Италию. Проявились признаки простуды, на дом выехали врачи, сейчас люди находятся в инфекционных боксах городской клинической больницы №10", - сказал собеседник.

Заболевание протекает в легкой форме, пациенты получают необходимую медпомощь, уточнили в министерстве. Сейчас определяется круг лиц, с которыми контактировали заразившиеся.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

 

Теги
РоссияХабаровский крайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Эксперт сообщил, что производство вакцины от коронавируса займет два-три года
По словам доктора медицинских наук Дмитрия Лиознова, наибольшее количество времени уходит на доклинические и клинические испытания
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС