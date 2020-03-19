Заразившиеся коронавирусом жители Хабаровского края посещали Италию

ХАБАРОВСК, 19 марта. /ТАСС/. Жители Хабаровского края, у которых подтвердилось заражение коронавирусом, посещали Италию, сообщили в четверг ТАСС в Минздраве региона.

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В регионе подтверждено три случая заражения коронавирусной инфекцией. "Граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, - Италию. Проявились признаки простуды, на дом выехали врачи, сейчас люди находятся в инфекционных боксах городской клинической больницы №10", - сказал собеседник.

Заболевание протекает в легкой форме, пациенты получают необходимую медпомощь, уточнили в министерстве. Сейчас определяется круг лиц, с которыми контактировали заразившиеся.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.