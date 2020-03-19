Врачам в Мурманской области отменяют отпуска из-за ситуации с коронавирусом

МУРМАНСК, 19 марта. /ТАСС/. Медицинским работникам в Мурманской области отменяют отпуска на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом в четверг сообщил губернатор Андрей Чибис на пресс-конференции в правительстве региона.

В четверг оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в России за сутки выросло на 52 - до 199. Один случай инфицирования, по последним данным, был зафиксирован в Мурманской области.

"Мы приняли решение, мы отменяем отпуска для работников медицины. Конечно, мы дополнительно мотивируем финансово тех, кто работает в повышенном режиме. Прошу всех медицинских работников отнестись к этому с пониманием. Мы дополнительные ресурсы для этого поощрения предусмотрим, потому что медицинские работники сейчас на передовой", - сказал Чибис.

Региональное управление Роспотребнадзора с четверга прекратило все плановые и внеплановые проверки. "Проверки будут только в том случае, если будет угроза жизни и здоровью граждан. Все наши кадровые силы будут сейчас сосредоточены на реализации проблемы по выявлению и недопущению распространения коронавирусной инфекции", - сообщила на пресс-конференции руководитель Управления Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева.

Она добавила, что вирусологическая лаборатория в Мурманске теперь работает круглосуточном режиме, оборудования и специалистов-вирусологов в регионе достаточно, кроме того, на территории области есть аналогичные ведомственные службы в системе УМВД и Северного флота. Они также, по словам Лукичевой, переведены в режим повышенной готовности.

"У нас нет деления на врачей санитарного профиля, эпидемиологического профиля - все имеют диплом медико-профилактического дела, и все они имеют право работать по этой специальности. На сегодняшний день у нас более 50 таких специалистов. Из других регионов мы врачей приглашать не будем", - пояснила Лукичева.

В России зарегистрировано 199 случаев заражения коронавирусом.