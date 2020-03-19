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Телеканал "Победа" начал вещание на территории Европы

Телеканал круглосуточно показывает новые российские фильмы и сериалы, классику советского военного кино и документальные программы о Великой Отечественной войне

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российский телеканал "Победа" начал вещание на территории европейских стран. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе компании "Первый канал. Всемирная сеть".

"Телеканал "Победа" стал доступен для зрителей по всей Европе. Сигнал канала в HD-качестве доступен на спутнике Eutelsat HotBird в свободном режиме", - сказал собеседник агентства.

Для того, чтобы принимать телеканал со спутника Eutelsat HotBird 13B, большинству абонентов достаточно заново произвести поиск каналов на телеприемнике.

"Важно, чтобы контент о Победе в Великой Отечественной войне был доступен для всех наших соотечественников, живущих как в России и на территории бывшего СССР, так и в других европейских странах. Особенно ценно, что на спутнике HotBird телеканал представлен в формате телевидения высокой четкости", - процитировали в пресс-службе генерального продюсера АО "Первый канал. Всемирная сеть" Дмитрия Борисова.

Телеканал, запущенный в 2019 году, круглосуточно показывает новые российские фильмы и сериалы, классику советского военного кино, документальные программы о Великой Отечественной войне, а также новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах. В эфире - свидетельства ветеранов, интервью с историками и экспертами, семейные воспоминания участников акции "Бессмертный полк", а также находки и открытия поисковых отрядов. На сегодняшний день телеканал также вещает в Армении, Киргизии, Молдавии.

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