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Распространение коронавируса нового типа

Вахтовики-иностранцы останутся в ДФО на неопределенное время из-за боязни потерять работу

На Камчатке смены рабочих бригад проводятся в плановом режиме

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 марта. /ТАСС/. Иностранные сотрудники дальневосточных компаний, работающие вахтовым методом, вынуждены оставаться в России из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пятницу ТАСС региональные власти.

"Основой экономики Сахалинской области является нефтегазовая отрасль, в этой сфере в регионе работает большое количество иностранных специалистов из США, стран Европы и Индии. В основном это нефтяники-вахтовики. Выехать за пределы России домой им никто не запретит, а вот въехать обратно на работу они уже не смогут из-за введенного ограничения. Таким образом, вахтовики вынуждены оставаться на Сахалине из-за боязни потерять работу. Даже если ограничение в скором времени снимут, у них есть вахтовые месяцы, поэтому в любом случае они смогут увидеться с семьями не раньше, чем через 4-5 месяцев", - сообщил ТАСС представитель правительства Сахалинской области.

В нефтегазовых компаниях Сахалинской области информацию подтвердили. Предприятия будут обеспечивать своим сотрудникам проживание в Южно-Сахалинске. Помимо этого, многие российские работники этих же компаний согласились пожертвовать отдыхом и остаться на замену на случай, если сотрудников будет не хватать.

Еще одним регионом с большим количеством вахтовиков всегда была Магаданская область, но там речь идет о горнодобывающей отрасли. "В целом пока не ожидается негативной ситуации по обеспечению рабочей силой. Я собрал совещание крупнейших недропользователей в регионе. На ближайшие 2-3 месяца вопросов по кадрам точно не будет. Недропользователи заявили, что вахтовики в основном заехали. Вахтовики, скорее всего, не откажутся продолжить свою деятельность на определенный период, потому что все понимают ситуацию, никто не хочет потерять работу на Колыме", - рассказал ТАСС министр природных ресурсов и экологии Магаданской области Олег Косолапов. Он добавил, что в апреле ожидается дефицит в кадрах в горнодобывающей отрасли примерно на 400 человек. Но в случае нехватки рабочей силы компании готовы перераспределять усилия на российских граждан - приглашать на работу жителей горнодобывающих регионов Урала и Сибири. Также при необходимости компании готовы снимать своих сотрудников с менее производительных объектов и переводить их на более производительные. По их информации, ситуация с коронавирусом не повлияет на плановые показатели в горнодобывающей отрасли.

Что касается Камчатки, по словам руководителя краевого управления Роспотребнадзора Натальи Ждановой, в регионе не планируют закрывать въезд и выезд в вахтовые горнодобывающие поселки и приостанавливать деятельность предприятий. Объясняется это тем, что на полуострове нет случаев заражения коронавирусной инфекцией, а значит нет повода для прекращения работы. В основном в регионе вахтовым методом работают российские граждане, поэтому смены рабочих бригад проводятся в плановом режиме.

Ситуация с коронавирусом

В среду из-за коронавируса Россия, как и многие другие государства, закрыла границы для иностранных граждан. По предварительным данным, эта мера будет действовать до 1 мая, но не исключено, что в дальнейшем запрет могут продлить. Ограничение не коснется только водителей грузовиков, дипломатов и постоянно проживающих в России иностранцев.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 199 случаев инфицирования. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Теги
РоссияДальний ВостокРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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