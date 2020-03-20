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Распространение коронавируса нового типа

Бразилия ограничивает въезд иностранцам из стран Европы и Азии в связи с коронавирусом

Мера будет распространяться на авиасообщение

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 марта. /ТАСС/. Бразилия ограничит въезд на свою территорию иностранцам, прибывающим из некоторых стран Европы и Азии, в связи с коронавирусом. Соответствующее межведомственное распоряжение опубликовано в официальном издании правительства южноамериканской республики.

В частности, мера будет распространяться на авиасообщение и коснется тех, кто следует из стран Евросоюза, а также Великобритании, Исландии, Норвегии и Швейцарии. Из государств Азиатско-Тихоокеанского региона ограничение затронет приезжих из Австралии, Китая, Малайзии, Республики Корея и Японии. При этом, как отмечается, под решение властей не подпадают товары и грузы, экспортируемые из этих стран.

Как отмечается, данная мера, которая вступит в силу 23 марта и будет действовать 30 дней, направлена на предотвращение ухудшения эпидемиологической ситуации в Бразилии в связи с распространением коронавируса. Ранее в четверг власти крупнейшего южноамериканского государства также объявили о закрытии сухопутной границы со всеми соседними странами, кроме Венесуэлы, в отношении которой такая мера была принята еще во вторник, а также Уругвая. Насчет ограничений по пересечению границы с этим южным соседом Бразилии планируется объявить дополнительно.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождающихся массовыми гуляньями. Сейчас вирус обнаружен у 640 человек в 22 субъектах федеративной республики. Подтверждается семь летальных исходов. На фоне распространения инфекции правительство Бразилии запросило у парламента разрешение на объявление в стране режима чрезвычайной ситуации, что позволит исполнительной власти избежать необходимости прибегать к "бюджетному маневру" для выделения дополнительных ресурсов на борьбу с пандемией.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией.

Теги
БразилияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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