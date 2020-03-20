В Минобрнауки заявили, что 4% вузов РФ не могут обеспечить дистанционный формат обучения

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Большинство российских вузов перевели студентов на дистанционный формат обучения, 4% сделать этого не могут, сообщил в пятницу глава Минобрнауки Валерий Фальков на заседании рабочей группы по образовательной деятельности в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в РФ.

"По нашей информации, сегодня [порядка] 60% вузов работают в штатном режиме, 27% испытывают периодические сбои, <…> 10% - инфраструктура [вузов] не обеспечивает подключение всех обучающихся, 4% - это вузы, [которые] в принципе не способны, на наш взгляд, сегодня обеспечить какой-либо дистанционный формат обучения", - сообщил Фальков.

Минобрнауки РФ ранее рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение. Руководителям научных и образовательных организаций поручено взять на особый контроль реализацию санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая организацию замеров температуры на входе в учреждения. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.