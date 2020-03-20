Посольство РФ призвало оставшихся в Индии россиян срочно связаться с консульским отделом

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 марта. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Гражданам России, которые находятся в Индии и не могут вернуться на родину, необходимо как можно скорее сообщить о себе в российские диппредставительства в стране. Об этом заявил в пятницу корреспонденту ТАСС в Нью-Дели заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии Андрей Федоров.

"Власти Индии объявили о прекращении международных коммерческих авиарейсов с 22 марта. Пока на одну неделю. Мы призываем всех наших граждан, оказавшихся в непростой ситуации, сообщить о себе. В посольстве открыта горячая линия для российских граждан, ее номер: +91-8130-300-551. Можно получить информацию на сайте", - сказал дипломат.

Он отметил, что в Индии сейчас остается около 10 тыс. российских граждан. Больше всего россиян в курортном штате Гоа, ориентировочно порядка 8,5 тыс. человек, 3,2 тыс. граждан находятся там по пакетным турам, около 4 тыс. - в индивидуальном порядке. Еще до тысячи человек могут находиться в Гоа нелегально - без виз, с истекшими визами или просроченными документами.

Кроме того, могут быть десятки россиян среди членов кришнаитской общины в городе Вриндаван. Граждане РФ, в том числе с истекшей индийской визой, которые не сообщили о себе, могут находиться в известном центре йоги - городе Ришикеш. Присутствуют россияне и в популярной у туристов гималайской долине Кулу, а также в других регионах страны.

"Индия закрыла границы для иностранных туристов, однако вспышка коронавирусной инфекции началась, когда в этой стране туристический сезон находился на пике. Поэтому наших граждан здесь так много. Тем, кто оказался в непростой ситуации, мы предлагаем срочно обращаться в консульский отдел посольства России в Нью-Дели, в генконсульства в Мумбаи, Ченнаи и Калькутте", - отметил Федоров.

Что надо делать

Дипломат пояснил, что, направляя информацию по электронной почте, необходимо приложить фото или отсканированную страницу паспорта с личными данными, а также с действующей визой, точно сообщить о месте своего нахождения и указать номер телефона или адрес электронной почты, по которым можно связаться с россиянами.

"Эта информация нам нужна еще и для того, чтобы мы могли обобщить эти данные и направить в Москву для определения дальнейших мер", - указал Федоров.

Он добавил, что в таких непростых условиях не стоит пытаться скрываться в Индии, если у кого-то просрочена виза или паспорт. "Мы настоятельно просим заявить о себе граждан, у которых по каким-то обстоятельствам оказались просрочены визы. Оформление разрешительных документов на выезд может занять здесь продолжительное время. Мы не можем гарантировать ускоренное прохождение такой процедуры. Чем раньше вы обратитесь, тем лучше. Посольство старается урегулировать подобные вопросы, но каждое такое обращение будет решаться в индивидуальном порядке", - отметил дипломат.

Ситуация в Индии

По информации Минздрава Индии, число случаев заражения новым коронавирусом в стране в пятницу утром составило 195, увеличившись за сутки на 26. В настоящее время зарегистрирован 171 инфицированный пациент, в их числе 32 иностранца. 20 человек выздоровели, четверо индийских граждан умерли.