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75-летие Победы

Пограничники Оренбургской области приняли "Эстафету Победы" у челябинских коллег

Далее эстафету передадут Самарской области

ОРЕНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Международная акция "Эстафета Победы", взявшая старт в Мурманске и приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, достигла Оренбургской области. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Оренбургской области.

"20 марта в Оренбургскую область прибыла "Эстафета Победы", которую пограничники Оренбуржья приняли у своих коллег из Челябинской области. В течение 17 дней эстафета пройдет по 17 населенным пунктам и побывает в Адамовке, Светлом, Домбаровке, Новотроицке, Орске, Медногорске, Кувандыке, Акбулаке, Соль-Илецке, Оренбурге, Илеке, Ташле, Сорочинске, Тоцком, Бузулуке, Первомайском", - говорится в сообщении.

Далее эстафету передадут Самарской области.

"Эстафета победы"

Всего за время проведения акции эстафете предстоит преодолеть свыше 60 тыс. км вдоль границ России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Завершится торжественное шествие 28 мая в Александровском саду в Москве у Могилы Неизвестного Солдата.

В РФ в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Чтобы увековечить память о подвигах воинов-пограничников в годы войны, командование Пограничных войск России инициировало проведение по всей России и странам СНГ международной акции "Эстафета Победы".

Старт акции был дан в феврале в Мурманске и в Бресте.

Теги
РоссияОренбургская область75-летие Победы
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