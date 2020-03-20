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Следственный комитет проверит незаконную свалку под Петербургом

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ, согласно которым окружающую среду около поселка Янино отравляет завод по переработке бытовых отходов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести проверку после появления информации о незаконной свалке в Ленинградской области, создающей экологическую угрозу для жителей поселка Янино. Об этом в пятницу сообщается на сайте СК РФ.

"Председатель Следственного комитета России поручил руководству следственного управления по Ленинградской области незамедлительно организовать доследственную проверку по данному факту нарушения прав граждан, в рамках которой дать правовую оценку всем обстоятельствам, озвученным СМИ, и доложить о ее ходе и результатах", - сказано в сообщении.

Исходя из появившейся в СМИ информации, окружающую среду отравляет завод по переработке бытовых отходов, отметили в релизе. Устаревшее оборудование предприятия не успевает утилизировать мусор, что в итоге привело к превращению части территории завода в огромную свалку. Под угрозой оказалось здоровье нескольких тысяч семей. Местные жители рассказывают, что они стараются не открывать окна из-за невыносимого запаха. У некоторых граждан уже появились проблемы со здоровьем.

"Несмотря на судебное решение о ликвидации свалки, мер по удалению мусора не принято", - сказано в сообщении.

История вопроса

Как сообщил ТАСС вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко, администрация города работает над решением проблемы, вызванной накопившимися отходами на территории завода по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) ГУП "Завод МПБО-2" (принадлежит правительству Петербурга). Предприятие, расположенное в городском поселке Янино Всеволожского района Ленинградской области, способно перерабатывать до 90 тыс. тонн отходов в год.

Ранее компания также планировала вложить около 20 млрд рублей в расширение производственных мощностей каждого из двух перерабатывающих предприятий до 1 млн тонн в год. Основной филиал учреждения расположен в городском поселке Янино. Второй промышленный комплекс - "Опытный завод по механизированной переработке бытовых отходов" - работает на юге Санкт-Петербурга.

Однако региональные власти выступили против модернизации завода. Чиновники утверждают, что планы не были согласованы с местными властями, поэтому не внесены в обновленную территориальную схему обращения с отходами области. Об этом сообщал журналистам в феврале 2020 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Позднее городская администрация пересмотрела планы, решив установить на производственной площадке в Янино дополнительный сортировочный комплекс без необходимого расширения санитарной зоны, рассказал агентству Бондаренко.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияСанкт-Петербург
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