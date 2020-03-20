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Вспышка коронавируса в Южной Корее

Песков: заблаговременные меры сдержали масштабы распространения коронавируса в России

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Заблаговременно принятые меры позволили не допустить в России такого масштабного, как в некоторых других странах, распространения коронавируса. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"[Глава Роспотребнадзора Анна] Попова начала принимать меры заблаговременно, это дало свой определенный эффект, - сказал он в ответ на вопрос о факторах, сдержавших распространение вируса в стране. - В правительстве был создан штаб, который весьма оперативно начал работать". Представитель Кремля добавил, что эта работа ведется в круглосуточном режиме.

По словам Пескова, ни одной из стран мира, столкнувшейся с этой угрозой, не удалось остановить проникновение вируса. "Не удалось и нам, это невозможно", - сказал он. Песков подчеркнул, что вряд ли стоит проводить параллели между государствами и сравнивать количество заразившихся. "Мы все в одной лодке, здесь важны консолидированные усилия и наших медиков-вирусологов, и международные усилия медиков для того, чтобы как можно скорее найти протокол эффективного лечения этой болезни [вызываемой коронавирусом] и для разработки вакцины", - подчеркнул он.

Представитель Кремля добавил, что такая работа уже ведется, в частности, "очень хорошие наработки" есть у российских медиков, которые сотрудничают с коллегами из других стран. Песков пояснил, что такая кооперация ведется с китайскими медиками, о чем заходила речь в состоявшемся в четверг телефонном разговоре российского лидера Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичВспышка коронавируса в Южной Корее
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