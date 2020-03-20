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Распространение коронавируса нового типа

Би-би-си: в Великобритании призвали вернуться на работу ушедших из профессии врачей

Призыв касается медицинских работников, которые покинули профессию в течение последних трех лет

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Руководство Национальной системы здравоохранения (NHS) Англии и Уэльса направило более 65 тыс. писем уволившимся врачам и медсестрам с просьбой возобновить практику, чтобы помочь справиться с распространением нового коронавируса. Аналогичная мера уже была предпринята в Шотландии. Об этом в пятницу сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Призыв касается медицинских работников, которые покинули профессию в течение последних трех лет. Им предлагают перерегистрироваться в регулирующих органах, чтобы помочь в борьбе с "самой масштабной угрозой здоровью" населения страны. "Я призываю всех бывших в недавнем прошлом медсестерами поделиться с нами своими знаниями и опытом во время этой пандемии, потому что я не сомневаюсь, что вы можете помочь спасти жизни людей", - сказала главная медсестра Англии Рут Мэй.

По данным Би-би-си, в NHS также рассматривают возможность привлечь к лечебной практике студентов старших курсов медицинских вузов.

На данный момент в Великобритании болезнь официально подтверждена почти у 3,3 тыс. человек, 144 умерли. При этом власти признают, что реальное число инфицированных может быть значительно выше и составлять десятки тысяч. В стране не введен карантин, однако массовые мероприятия отменены, закрылись многие театры, музеи, кинотеатры, а людям рекомендовано сократить по максимуму личное общение друг с другом, работать по возможности удаленно и выходить из дома лишь в случае крайней необходимости.

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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