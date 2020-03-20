Росавиация создала рабочую группу по координации эвакуации россиян из-за рубежа

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Росавиация сформировала рабочую группу для координации перевозки граждан РФ с территорий иностранных государств на территорию РФ в связи с введенными ограничениями, направленными на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"В состав рабочей группы войдут представители Минтранса России, МИД России, Росавиации, Ростуризма, ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", также авиакомпаний: "Аэрофлот", "Сибирь", "Уральские авиалинии"; и аэропортов Московского авиаузла", - отметили в Росавиации. Возглавлять рабочую группу будет первый заместитель министра транспорта - руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Рабочая группа будет ежедневно взаимодействовать с российскими и зарубежными перевозчиками и МИД для оперативного решения всех вопросов.

"При необходимости, будут подготовлены дополнительные рекомендации российским эксплуатантам, которые оказывают содействие в доставке российских граждан на территорию РФ", - отмечается в сообщении Росавиации.