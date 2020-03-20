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Распространение коронавируса нового типа

"ВКонтакте" запустила единый центр информации по коронавирусу

Пользователи, в частности, смогут проверить, насколько хорошо они ориентируются в теме коронавируса, а какие их знания - ошибочны
Описание
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" запустила на базе мини-приложения единый центр информации по коронавирусу. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

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"Все достоверные сведения теперь доступны в одном мини-приложении на платформе VK Mini Apps. Пользователи узнают главные новости о пандемии, проверят свои знания с помощью теста, найдут номер горячей линии и список сервисов, которые помогут решить бытовые вопросы и не заскучать во время самоизоляции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что через мини-приложение легко можно следить за изменениями в ситуации вокруг коронавируса. В мини-приложении есть вся основная информация о коронавирусе: симптомы, пути распространения, советы по защите здоровья. Материалы основаны на рекомендациях ВОЗ, Минздрава и Роспотребнадзора. Они регулярно дополняются, если становятся известны новые сведения. Здесь же можно найти телефон горячей линии, куда нужно позвонить при первых признаках ОРВИ, и ссылки на официальные сообщества ответственных ведомств.

Также пользователи могут проверить, насколько хорошо они ориентируются в теме коронавируса, а какие их знания - ошибочны. В этом поможет тематические тест, результатами которого можно поделиться с друзьями. Кроме того, в мини-приложении собраны идеи, как провести время дома с пользой и удовольствием. Например, здесь есть подборки игр, видео, подкастов и образовательных проектов, а также сервисы, чтобы заказать еду и вызвать такси.

"Сегодня борьба с распространением COVID-19 - главная задача для каждого из нас. Чем раньше мы снизим риски для здоровья, своего и окружающих, тем проще будет разбирать последствия. Есть две опасных крайности, в которые нельзя впадать в такой ситуации: это паника и, наоборот, беспечность. Избежать их помогает банальная информированность - и мы "ВКонтакте" хорошо понимаем, какую за это несем ответственность как крупнейшая в Рунете информационная площадка", - прокомментировал запуск CEO "ВКонтакте" Андрей Рогозов. 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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