Путин отметил работу сотрудников ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил работу двух сотрудников Санкт-Петербургского регионального информационного центра ТАСС. Распоряжение президента опубликовано в пятницу на информационном портале правовой информации.

За заслуги в развитии отечественных средств массовой информации президент наградил Почетной грамотой президента РФ заместителя директора Санкт-Петербургского регионального информационного центра ТАСС Марину Желнинову, а также объявил благодарность руководителю Технического отдела Санкт-Петербургского регионального информационного центра ТАСС Алексею Волкову.

Подписчиками информационного агентства ТАСС являются более 5 тыс. СМИ, компаний, предприятий, диппредставительств и т. д. в России и за рубежом. ТАСС имеет 66 зарубежных представительств в 63 странах мира. Также в состав ТАСС с 2014 г. входит Российская книжная палата. Общий штат агентства - почти 2 тыс. сотрудников.