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В Вологодской области откроют Дом ремесел на средства президентского гранта

Он появится в городе Тотьма уже в этом году

ВОЛОГДА, 20 марта. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Общественники Вологодской области планируют открыть Дом традиций и ремесел в ноябре 2020 года в городе Тотьма. На его создание привлечен президентский грант в 5,8 млн рублей, рассказала ТАСС руководитель проекта, замдиректора муниципального центра развития культуры "Тотьма" Антонина Голубева.

"Наш проект "Соль в традициях", который выиграл президентский грант в размере 5,8 млн рублей, продолжает предыдущий проект "Калейдоскоп ремесел", также реализованный на средства Фонда президентских грантов. Мы собирали всех тотемских ремесленников в активное сообщество и поняли, что им не хватает штаба, где они могли бы себя проявлять, развивать ремесла. Такой Дом традиций и ремесел теперь будет в Тотьме, открытие планируем в ноябре этого года", - рассказала Голубева.

Как рассказал ТАСС руководитель Тотемского музейного объединения Алексей Новоселов, Дом ремесел разместится в деревянном одноэтажном доме, которому в этом году исполняется 100 лет. "Это деревянное здание 1920 года постройки, расположенное в центре города Тотьмы на углу улиц Володарского и Ворошилова. Предположительно дом принадлежал купцам Ушаковым, поскольку рядом расположены лавки этих купцов, и здания составляют единый комплекс. Дом использовался как жилой, в 2011 году был признан аварийным, расселен и подлежал сносу. Поскольку это добротное здание, выполненное в традициях деревянного русского северного зодчества, мы стали ходатайствовать о сохранении дома, с 2019 года это памятник регионального значения", - рассказал Новоселов.

Как дополнила Антонина Голубева, по оценкам реставраторов, требуется укрепление фундамента дома, ремонт кровли, фасада и внутренней отделки. На это будет направлена часть средств в 2,5 млн рублей. Другая часть гранта будет потрачена на экспозиционные витрины, демонстрационные макеты, оборудование для работы ремесленников, издание брошюр по традиционной культуре, на стажировки ремесленников. Кроме того, будут организованы мастер-классы, экскурсии, фестивали. Центр будет назван "Морошка" - по названию гастрономического фестиваля, который проводится в Тотьме пять лет подряд и привлекает иностранных туристов.

По словам руководителя проекта, в Тотьме насчитывается более 80 ремесленников. Широко развито плетение из бересты и лозы, тотемская роспись по дереву, кузнечный промысел, работа с деревом, кружевоплетение, вышивка, ткачество - благодаря грантовым средствам на предыдущий проект в Тотьме закупили ткацкие станки, открылись кружки и клубы, ремесло привлекает все больше молодежи. "Наш проект направлен на возрождение народной культуры, промыслов и ремесел этнокультурного региона "Среднее Посухонье" (селения на реке Сухоне)", - подытожила руководитель проекта.

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