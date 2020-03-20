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Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте с 3 до 7 лет

Семьи смогут получить выплаты на ребенка в размере 50% от регионального прожиточного минимума
Описание
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте с 3 до 7 лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, выплаты в размере 50% регионального прожиточного минимума ребенка смогут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе.

"Установить с 1 января 2020 года ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. <…> Установить, что ежемесячная выплата предоставляется в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации", - говорится в указе.

Согласно документу, "размер ежемесячной выплаты составляет 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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