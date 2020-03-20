{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

"Сад памяти" заложен на родине первого Героя Советского Союза из Адыгеи Хусена Андрухаева

Акция "Сад памяти", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

МАЙКОП, 20 марта. /ТАСС/. Школьники и волонтеры заложили аллею из 50 деревьев в рамках Международной акции "Сад памяти", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на родине первого Героя Советского Союза из Адыгеи, поэта и журналиста Хусена Андрухаева, погибшего в 1941 году. Об этом ТАСС сообщила и. о. руководителя управления образования Шовгеновского района Марина Дачева.

"Сегодня в Шовгеновском районе, где родился и вырос первый Герой Советского Союза из Адыгеи Хусен Андрухаев, геройски погибший в 1941 году, появился наш маленький "Сад памяти". Школьники, волонтеры Победы высадили порядка 50 саженцев дуба, березы, туи, липы на участке возле СОШ № 6 аула Пшичо, при которой создано школьное лесничество", - сказала она.

В Шовгеновском районе нет подростков, которые бы не знали о подвиге своего прославленного земляка. В родном ауле героя Хакуринохабле находится мемориальный музей героя, его постоянно посещают с экскурсиями дети со всей республики, добавила она.

Хусен Андрухаев служил в Красной Армии с 1940 года. Пройдя курс молодого бойца, Андрухаев сдал экзамены в Сталинградское военно-политическое училище. Окончив полный курс и получив офицерское звание в 1941 году, был назначен на должность политрука роты 733-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии 18-й армии. Здесь он выступил инициатором снайперского движения.

8 ноября 1941 года Андрухаев погиб в ожесточенных оборонительных боях на Украине, проявив исключительное мужество. Прикрывая вынужденный отход подразделения, 21-летний Хусен в критический момент боя двумя противотанковыми гранатами подорвал себя вместе с десятками фашистов. Похоронен в братской могиле в селе Дьяково под Луганском.

Старт акции в Адыгее

В республике стартовал первый этап Международной акции "Сад памяти", управление лесами региона провело ее на территориях средних учебных заведений Майкопского, Красногвардейского и Шовгеновского районов Адыгеи, а также на территории лесного фонда. "Волонтеры Победы", студенты, школьники, общественность высадили порядка 9 тыс. саженцев дуба красного, дуба черешчатого, липы, ясеня, березы и других пород деревьев, рассказал ТАСС заместитель начальника Управления лесами региона Энвер Джимов. Он уточнил, что акция в республике продлится до 9 мая.

О международной акции

В России Международная акция "Сад памяти", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала 18 марта в восьми городах. Уже в первый день было высажено в общей сложности 136 тыс. саженцев.

Высадка деревьев планируется в городах-героях, городах воинской славы, региональных центрах как в городских парках, скверах, аллеях, так и на территории лесного фонда. В акции "Сад памяти" будут задействованы более 25 тыс. волонтеров, 1,5 тыс. лесничеств. Высадка 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в Великой Отечественной войне пройдет на 10 тыс. участках. Мероприятие завершится 22 июня.

Принять участие в кампании "Сад памяти" может каждый. Организаторами акции выступает Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов. Присоединились к акции и Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, одна из задач которых в рамках нацпроекта "Экология" - сохранение зеленого фонда страны.

Теги
РоссияАдыгея75-летие Победы
Реклама на ТАСС
В Сбербанке рассказали, сколько россияне потратили на стихийные покупки за неделю
Жители России в период с 7 по 13 марта резко увеличили свои расходы, потратив 80,1 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС