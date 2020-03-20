"Сад памяти" заложен на родине первого Героя Советского Союза из Адыгеи Хусена Андрухаева

МАЙКОП, 20 марта. /ТАСС/. Школьники и волонтеры заложили аллею из 50 деревьев в рамках Международной акции "Сад памяти", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на родине первого Героя Советского Союза из Адыгеи, поэта и журналиста Хусена Андрухаева, погибшего в 1941 году. Об этом ТАСС сообщила и. о. руководителя управления образования Шовгеновского района Марина Дачева.

"Сегодня в Шовгеновском районе, где родился и вырос первый Герой Советского Союза из Адыгеи Хусен Андрухаев, геройски погибший в 1941 году, появился наш маленький "Сад памяти". Школьники, волонтеры Победы высадили порядка 50 саженцев дуба, березы, туи, липы на участке возле СОШ № 6 аула Пшичо, при которой создано школьное лесничество", - сказала она.

В Шовгеновском районе нет подростков, которые бы не знали о подвиге своего прославленного земляка. В родном ауле героя Хакуринохабле находится мемориальный музей героя, его постоянно посещают с экскурсиями дети со всей республики, добавила она.

Хусен Андрухаев служил в Красной Армии с 1940 года. Пройдя курс молодого бойца, Андрухаев сдал экзамены в Сталинградское военно-политическое училище. Окончив полный курс и получив офицерское звание в 1941 году, был назначен на должность политрука роты 733-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии 18-й армии. Здесь он выступил инициатором снайперского движения.

8 ноября 1941 года Андрухаев погиб в ожесточенных оборонительных боях на Украине, проявив исключительное мужество. Прикрывая вынужденный отход подразделения, 21-летний Хусен в критический момент боя двумя противотанковыми гранатами подорвал себя вместе с десятками фашистов. Похоронен в братской могиле в селе Дьяково под Луганском.

Старт акции в Адыгее

В республике стартовал первый этап Международной акции "Сад памяти", управление лесами региона провело ее на территориях средних учебных заведений Майкопского, Красногвардейского и Шовгеновского районов Адыгеи, а также на территории лесного фонда. "Волонтеры Победы", студенты, школьники, общественность высадили порядка 9 тыс. саженцев дуба красного, дуба черешчатого, липы, ясеня, березы и других пород деревьев, рассказал ТАСС заместитель начальника Управления лесами региона Энвер Джимов. Он уточнил, что акция в республике продлится до 9 мая.

О международной акции

В России Международная акция "Сад памяти", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала 18 марта в восьми городах. Уже в первый день было высажено в общей сложности 136 тыс. саженцев.

Высадка деревьев планируется в городах-героях, городах воинской славы, региональных центрах как в городских парках, скверах, аллеях, так и на территории лесного фонда. В акции "Сад памяти" будут задействованы более 25 тыс. волонтеров, 1,5 тыс. лесничеств. Высадка 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в Великой Отечественной войне пройдет на 10 тыс. участках. Мероприятие завершится 22 июня.

Принять участие в кампании "Сад памяти" может каждый. Организаторами акции выступает Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов. Присоединились к акции и Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, одна из задач которых в рамках нацпроекта "Экология" - сохранение зеленого фонда страны.