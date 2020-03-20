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Распространение коронавируса нового типа

Дагестан готов организовать поставку мяса, капусты и риса в другие регионы

Республика располагает запасом продуктов на полтора-два месяца

МАХАЧКАЛА, 20 марта. /ТАСС/. Аграрии Дагестана готовы при необходимости наладить поставки в другие регионы мяса, капусты и риса, в самой республике есть запас продуктов на полтора-два месяца, сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики со ссылкой на зампредседателя правительства региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.

"Даже если возникнет транспортная изоляция, нам продовольствия хватит на полтора-два месяца. Запас имеется <…>. Безболезненной для республики может быть и поставка некоторых видов продукции в другие регионы. К примеру, за пределы Дагестана возможна отгрузка порядка 3 тыс. т мяса, а также 100 тыс. т капусты и более 1 тыс. т риса", - привели в пресс-службе слова Абдулмуслимова.

При этом, как отметили в пресс-службе, глава республики Владимир Васильев поручил организовать работу так, чтобы внутренний рынок региона имел весь необходимый запас продукции, а ее вывоз за пределы Дагестана не привел к повышению цен внутри республики. "Если нужно, мы будем помогать нашим производителям, которые, продав товар, используют эти деньги и в период весенних полевых работ, и в период сбора урожая", - привели в пресс-службе слова Васильева.

В пресс-службе также добавили, что для мониторинга ситуации на продовольственных рынках региона в министерстве открыта горячая линия для приема обращений граждан. "Специалисты аграрного ведомства будут давать необходимые разъяснения по вопросам наличия на рынках и в торговых сетях республики продовольственных товаров первой необходимости, а также цен на них, и при необходимости принимать соответствующие меры по недопущению необоснованного завышения цен и организации бесперебойных поставок", - пояснили в Минсельхозпроде, добавив, что в настоящее время ситуация на продовольственном рынке региона стабильная.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 253 случая заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Теги
РоссияСКФОДагестанРаспространение коронавируса нового типа
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