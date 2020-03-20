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Распространение коронавируса нового типа

В Кирове 9-летний ребенок заразался коронавирусом

Всего в регионе пять зараженных, они находятся в удовлетворительном состоянии

ТАСС, 20 марта. Количество зараженных коронавирусом в Кирове увеличилось до пяти, вирус выявлен в среду у пассажирки поезда Новый Уренгой - Москва и ее ребенка, которые ехали в поезде вместе с женщиной, госпитализированной 13 марта с признаками новой инфекции. Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе правительства региона.

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"Лабораторно подтверждены два новых случая заражения коронавирусом, [заразились] пассажирка поезда и ребенок. Всего на данный момент в регионе пять случаев заражения, все пациенты в удовлетворительном состоянии, клинических проявлений болезни нет", - сказала собеседница агентства.

В понедельник, 16 марта, Министерство здравоохранения Кировской области сообщило о первом лабораторно подтвержденном случае заражения коронавирусом в регионе, вирус был выявлен у женщины, которая недавно вернулась из Германии. Также лабораторный анализ выявил вирус у мужа женщины и пассажира поезда, в котором супруги ехали из Москвы в Киров.

17 марта в области введен режим повышенной готовности, запрещено проведение спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Всем вернувшимся в область из-за границы в течение последних 14 дней предписано сообщить о себе и обратиться на горячую линию. Губернатор Кировской области Игорь Васильев поручил также приостановить занятия в спортивных секциях и отправить школьников на каникулы. Вузы, колледжи и техникумы города перешли на дистанционное обучение, детские сады на данный момент продолжают принимать детей.

В России зарегистрировано 253 случая заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

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РоссияКировская областьРаспространение коронавируса нового типа
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