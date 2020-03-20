{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с вылетом россиян из Черногории

Еще 78 россиян вывезены из Черногории

Ранее два рейса вывезли 195 и 172 человека

БЕЛГРАД, 20 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Компания "Аэрофлот" эвакуировала из Черногории еще 78 российских туристов. Об этом в пятницу сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве России в Черногории.

"Рейс "Аэрофлота" вывез из Черногории еще 78 человек. Ранее два рейса "Победы" вывезли 195 и 172 человека", - сообщили в диппредставительстве.

Таким образом, в течение сегодняшнего дня Черногорию покинули 445 российских туристов, всего с 18 по 20 марта в Россию вернулись 1165 человек.

Ранее в посольстве РФ также сообщили о полученном на 21 марта разрешении на осуществление еще одного вывозного рейса компании S7. "Предполагается, что 21 марта рейсы "Аэрофлота" и S7 доставят в Россию тех, кто приобрел билеты на эти рейсы, а также дополнительных пассажиров", - сообщил представитель посольства.

Всего в Черногории находилось около 1,8 тыс. российских туристов, которые стали заложниками предпринятых властями этой страны мер по прекращению авиасообщения в связи с распространением коронавируса. Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, черногорская сторона увязывала свое разрешение на пролет российских бортов за гражданами РФ с вывозом этими самолетами из России черногорских граждан. Позже российские дипломаты добились от Черногории принципиального согласия на организацию возвращения граждан РФ самолетами российских авиакомпаний.

Число инфицированных коронавирусом в Черногории за сутки возросло с двух до 10 человек. В настоящее время в стране под санитарным надзором находятся свыше 3,5 тыс. человек.

Теги
ЧерногорияРоссияСитуация с вылетом россиян из Черногории
Реклама на ТАСС
Суд в Амстердаме отложил рассмотрение дела по скифскому золоту из-за коронавируса
Новая дата заседания будет назначена 7 июля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС