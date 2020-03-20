Еще 78 россиян вывезены из Черногории

БЕЛГРАД, 20 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Компания "Аэрофлот" эвакуировала из Черногории еще 78 российских туристов. Об этом в пятницу сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве России в Черногории.

"Рейс "Аэрофлота" вывез из Черногории еще 78 человек. Ранее два рейса "Победы" вывезли 195 и 172 человека", - сообщили в диппредставительстве.

Таким образом, в течение сегодняшнего дня Черногорию покинули 445 российских туристов, всего с 18 по 20 марта в Россию вернулись 1165 человек.

Ранее в посольстве РФ также сообщили о полученном на 21 марта разрешении на осуществление еще одного вывозного рейса компании S7. "Предполагается, что 21 марта рейсы "Аэрофлота" и S7 доставят в Россию тех, кто приобрел билеты на эти рейсы, а также дополнительных пассажиров", - сообщил представитель посольства.

Всего в Черногории находилось около 1,8 тыс. российских туристов, которые стали заложниками предпринятых властями этой страны мер по прекращению авиасообщения в связи с распространением коронавируса. Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, черногорская сторона увязывала свое разрешение на пролет российских бортов за гражданами РФ с вывозом этими самолетами из России черногорских граждан. Позже российские дипломаты добились от Черногории принципиального согласия на организацию возвращения граждан РФ самолетами российских авиакомпаний.

Число инфицированных коронавирусом в Черногории за сутки возросло с двух до 10 человек. В настоящее время в стране под санитарным надзором находятся свыше 3,5 тыс. человек.