В Греции число инфицированных выросло до 495

АФИНЫ, 20 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Греции увеличилось за сутки с 464 до 495 человек, скончались трое - двое в Афинах и один в г. Козани (греческая область Македония). Об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель Минздрава Сотирис Циодрас.

По его словам, в 85 случаях источник инфицирования не установлен. В больницах находятся 90 человек. В реанимации - 20 пациентов, подключенных к системам поддержки жизнеобеспечения, их состояние тяжелое. Общее число умерших достигло 9.

"Всем нужно оставаться дома, выходить на улицу только в самых крайних случаях", - сказал Циодрас. Он отметил, что пока прогнозы развития ситуации с коронавирусом в стране не меняются, однако "в ближайшие недели будет более четкая картина". "Нужно, прежде всего, защищать группы риска в нашем населении. Нельзя допустить случаев заражения на островах Эгейского моря от приезжих. Нельзя нарушать запрет на передвижения. Минимум, что можно сделать, это - остаться дома, не разносить болезнь", - подчеркнул Циодрас.

Правительство Греции приняло в пятницу решение разрешить с 21 марта поездки пассажирскими паромами на острова только их постоянным жителям . С островов можно уехать всем желающим.

В эти выходные многие афиняне, несмотря на призыв оставаться в домах, уехали на своих автомобилях в провинцию. Опасаясь, что горожане могут способствовать распространению инфекции, власти не исключают введения тотального запрета на поездки на автотранспорте, за исключением грузоперевозок. Но пока они ограничиваются призывами соблюдать дисциплину.