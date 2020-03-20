{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Греции число инфицированных выросло до 495

Общее число умерших достигло 9

АФИНЫ, 20 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Греции увеличилось за сутки с 464 до 495 человек, скончались трое - двое в Афинах и один в г. Козани (греческая область Македония). Об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель Минздрава Сотирис Циодрас.

По его словам, в 85 случаях источник инфицирования не установлен. В больницах находятся 90 человек. В реанимации - 20 пациентов, подключенных к системам поддержки жизнеобеспечения, их состояние тяжелое. Общее число умерших достигло 9.

"Всем нужно оставаться дома, выходить на улицу только в самых крайних случаях", - сказал Циодрас. Он отметил, что пока прогнозы развития ситуации с коронавирусом в стране не меняются, однако "в ближайшие недели будет более четкая картина". "Нужно, прежде всего, защищать группы риска в нашем населении. Нельзя допустить случаев заражения на островах Эгейского моря от приезжих. Нельзя нарушать запрет на передвижения. Минимум, что можно сделать, это - остаться дома, не разносить болезнь", - подчеркнул Циодрас.

Правительство Греции приняло в пятницу решение разрешить с 21 марта поездки пассажирскими паромами на острова только их постоянным жителям . С островов можно уехать всем желающим.

В эти выходные многие афиняне, несмотря на призыв оставаться в домах, уехали на своих автомобилях в провинцию. Опасаясь, что горожане могут способствовать распространению инфекции, власти не исключают введения тотального запрета на поездки на автотранспорте, за исключением грузоперевозок. Но пока они ограничиваются призывами соблюдать дисциплину.

Теги
ГрецияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Вопрос вывоза россиян из Марокко требует дополнительной проработки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС