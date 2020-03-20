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Граждан России могут эвакуировать из Молдавии 21 марта

Ранее сообщалось, что из Молдавии в связи с закрытием границ не могут вернуться более 300 россиян

КИШИНЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Эвакуация российских граждан, которые вынужденно остаются в Молдавии в связи с закрытием границ, может начаться уже 21 марта. Об этом сообщил президент республики Игорь Додон в интервью телеканалу "НТВ-Молдова" в пятницу.

"Завтра, скорее всего, будут два самолета из России, которая собирается эвакуировать своих граждан", - сказал президент. Глава республики попросил руководство РФ вывезти на этих самолетах также молдавских граждан, вынужденно находящихся в России. "Есть несколько сотен граждан Молдавии, которые хотят вернуться домой", - отметил Додон.

Ранее заведующий консульским отделом в посольстве РФ в Молдавии Виталий Богданов сообщил ТАСС, что из Молдавии в связи с закрытием границ не могут вернуться более 300 россиян.

Во вторник в Молдавии было введено чрезвычайное положение для борьбы с распространением коронавируса. Оно будет действовать до 15 мая. Республика закрыла границы, не работают учебные заведения, магазины (кроме аптек и продовольственных), большинство учреждений, людей просят оставаться дома.

На сегодняшний день в Молдавии подтверждено 66 случаев заражения новым коронавирусом. Однако власти страны готовятся к экстремальному сценарию, при котором число заболевших может превысить 1,5 тыс. В связи с этим оборудуются дополнительные больницы не только в столице, но и в других городах.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В России зарегистрировано 253 случая заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Теги
РоссияМолдавия
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