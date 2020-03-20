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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 19 тыс.

Прирост по сравнению с предыдущим днем составил около 4 тыс. новых случаев

БЕРЛИН, 20 марта. /ТАСС/. Число случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Германии достигло 19,7 тыс. Такую оценку привел в пятницу вечером телеканал N-TV со ссылкой на данные, поступившие из федеральных земель ФРГ.

Прирост по сравнению с предыдущим днем составил около 4 тыс. новых случаев. Эпицентрами распространения коронавируса в ФРГ остаются Северный Рейн - Вестфалия, Баден - Вюртемберг и Бавария.

От последствий заболевания в Германии умерли более 40 человек.

В ближайшее воскресенье канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель намерены обсудить вопрос введения комендантского часа в стране в связи со стремительным распространением вируса.

Теги
ГерманияРаспространение коронавируса нового типа
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