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Распространение коронавируса нового типа

Ватикан разрешил отложить крестные ходы и другие ритуалы страстной седмицы по всему миру

Данное распоряжение касается всех католических церквей в Италии и мире

РИМ, 20 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Пасха в католическом мире будет отмечаться по календарю - 12 апреля, а ряд служб и ритуалов страстной седмицы, включая крестный ход, отложены. Соответствующий декрет опубликовал в пятницу префект Конгрегации богослужения и дисциплины таинств кардинал Робер Сара.

"Дата Пасхи сохраняется - 12 апреля, однако могут быть отложены ритуалы страстной седмицы - пасхального триденствия, такие как омовение ног в Великий четверг, крестные ходы в Великую пятницу и службы Великой субботы", - говорится в декрете. В качестве "альтернативных дат" предлагаются 14 и 15 сентября. Так, 14 сентября по католическому календарю отмечается Воздвижение креста Господня, а 15 сентября посвящено чествованию Богоматери.

Как корреспонденту ТАСС пояснили источники в Ватикане, данное распоряжение касается всех католических церквей в Италии и мире. Конгрегация занимается большинством дел, связанных с литургической практикой латинского обряда Римско-католической церкви. Ватикан еще не объявил о форме проведения пасхальных и предпасхальных служб и ритуалов с участием Папы Римского, которые в любом случае из-за эпидемиологической обстановки будут проводиться без верующих.

В православной церкви в Риме

Как корреспонденту ТАСС сообщили секретариате Администрации италийских приходов Московского патриархата, находящемся в Риме при церкви Святой великомученицы Екатерины, службы в храме ведутся за закрытыми дверями. "Мы смотрим, какие решения принимает Римская епархия, и должны подчиняться решениям местных властей. По поводу празднования Пасхи пока решения не приняты, она у нас (православных - здесь и далее прим. ТАСС) все-таки попозже (19 апреля)", - сказал собеседник агентства.

Ранее Конференция итальянских епископов постановила из-за эпидемии коронавируса прекратить все мессы в церквях. При этом сами церкви формально не закрыты, а священники продолжают проводить службы, но без прихожан. Римская епархия объявила сначала о полном закрытии столичных церквей и храмов, однако потом отозвала это распоряжение. Формально открыт и Собор Святого Петра, но попасть в него невозможно из-за перекрытой площади.

С 10 марта на территории всей Италии действует карантин, запрещено передвижение людей без веских причин, закрыты все учебные учреждения, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны и бары, спортивные и развлекательные заведения, запрещен въезд туристов. С начала вспышки эпидемии заразились более 47 тыс. человек (включая вылечившихся и скончавшихся), жертвами вызываемого коронавирусом заболевания и его последствий стали более 4 тыс. человек.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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